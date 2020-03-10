В Днепре снова зафиксировали на камеру подозрительного мужчину, который следил за детьми

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Неизвестные, шныряющие по детских площадках Днепра уже, к сожалению, не редкость. Очередного ходока заметили на ул.Калиновой.

«Во дворе на ул.Калиновой 64 на детской площадке, странный мужчина ходит и присматривается к детям, возможно конечно я излишне подозрительна, но всё равно, будьте аккуратны», — рассказала очевидица и прикрепила фото.

Ранее мы сообщали, что неизвестный на автомобиле пытался похитить двоих школьниц в Днепре в Амур-Нижнеднепровском районе.

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После чего, по словам женщины, дети начали убегать и спрятались за людьми, которые стояли около подъезда. При этом нападавший бежал за ними и представился якобы отцом школьниц.

"Машина была серого цвета (похожа на дэу ланос), парень очень высокого роста, рядом с ним в машине находилась девушка с черными волосами и очень ярким макияжем", – рассказала мама пострадавшей.

По информации женщины, это не первый подобный случай.

Ранее мы сообщали, что возле школы №126 на жилом массиве "Тополь". неадекватная женщина нападает на детей.

Сектантка из "Возрождения" хватала школьниц за руки и требовала повторять молитвы.

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