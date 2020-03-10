Ну как можно быть таким безответственным?

В маршрутке Днепра произошел неприятный инцидент с ребенком

Как передает Politeka.net, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Известно, что на 62-м маршруте водитель не посмотрел в зеркало заднего вида, когда на остановке из автобуса выходила семья — мама с папой и маленький ребенок и ребенка прижало дверью.

Можно только представить, какие травмы он мог получить. Истерика и испорченные нервы – цена невнимательности водителя.

Стоит отметить, что это далеко не первое ЧП с маршрутками города.

Ранее очевидец опубликовал фотографию, на которой маршрутка №55 начала буквально разваливаться просто на ходу. В салоне полно пассажиров, но транспорт не может продолжить движение из-за отпавшей важной детали.

Так, маршрутный автобус попросту остановился на трамвайных колеях.

А вот в маршрутке №136А на ходу отпала передняя дверь.

Водитель пытался самостоятельно справится с поломкой. Но у него так ничего и не получилось.

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