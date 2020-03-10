В Днепропетровской области из-за аномального потепления наружу вылезли ползучие гады

Под Днепром местные заметили змей. Фото опубликовал очевидец Юрий Прытков, который увидел змей в Новомосковске, сообщает Politeka.net.

Так как в Днепре и области потеплело, не удивительно, что все твари начали выползать из своих убежищ, чтобы погреться на солнышке. Юрий повстречал обычного ужа.

В комментариях местные сразу всполошились: «Красивый ужик», «Ужик», «Вылез на солнышке погреться», «Мужичёк, змея запускаете?», «Ну что Вы,я пацифист!».

Отметим, что уж не агрессивен. При виде человека он спасается бегством. Пойманный уж сначала активно защищается: шипит и выбрасывает голову вперёд, что устрашающе действует на многих врагов. Для человека укус не представляет никакой опасности.

Напомним, что под Днепром неизвестные устроили свалку тюльпанов. Вывезли и сожгли цветы, которые не удалось продать к празднику 8 марта. Фото тюльпанового "крематория" опубликовали в сети.

"Под Днепром, не продав все тюльпаны, их просто спалили за городом… Ни себе ни людям", – констатирует автор публикации.

Также мы писали, что в Днепре активизировались охотники на детей. Неизвестные, шныряющие по детских площадках Днепра уже, к сожалению, не редкость. Очередного ходока заметили на ул.Калиновой.

«Во дворе на ул.Калиновой 64 на детской площадке, странный мужчина ходит и присматривается к детям, возможно конечно я излишне подозрительна, но всё равно, будьте аккуратны», — рассказала очевидица и прикрепила фото.

Ранее мы сообщали, что неизвестный на автомобиле пытался похитить двоих школьниц в Днепре в Амур-Нижнеднепровском районе. На спасение пришел мужчина, который начал вызывать полицию

После чего, по словам женщины, дети начали убегать и спрятались за людьми, которые стояли около подъезда. При этом нападавший бежал за ними и представился якобы отцом школьниц.

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