В Днепре разыскивают родственников пожилой женщины

Как передает Politeka.net, с призывом о помощи обратился неравнодушный житель города.

Мужчина обнаружил ее лежащей на земле.

«Может, кто знает родственников этой женщины. Лежала на земле недалеко от метро на ул. Юрия Кондратюка. Говорит живет в Сумской области. Маленькая сумочка и палочка. На вопрос дает разные ответы, несколько вообще не помнит. Судя по состоянию одежды — она на земле не спит. Запаха алкоголя нет. Несколько раз предлагала деньги за то, что помог встать», — рассказал он.

Также известно предполагаемое имя женщины. Представилась она Матроной Шевцовой. Где живет – не говорит.

Пользователи сети пишут, что часто замечали бабушку просящей милостыню возле супермаркетов «Варус» и «АТБ» на ж/м Покровский.

Ранее мы сообщали, что в Днепре разыскивают пропавшего без вести офицера ВСУ, который принимал активное участие в зоне ООС.

39-летний Евгений Сенник исчез 19 февраля.

Последний раз он выходил на связь со своей матерью и сообщил, что находится на работе на улице Береговой. После этого Евгения никто не видел.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения. Русые волосы, но чаще его видели подстриженным налысо.

Если у вас есть любая информация о местонахождении Евгения, сообщите по телефонам: (067) 562 95 07 – Виктор, (068) 887 13 26 – Алексей.



