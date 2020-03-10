В Днепре во вместительном автобусе, который курсирует по 76-му маршруту, недавно появилась проблема.

Как передает Politeka.net, об этом сообщил очевидец в соцсетях.

«Добрый день! Можно пообщаться с водителями автобусов маршрута 76 , выключить отопление и думать о пассажирах! Печка сзади работает на полную, и негде нет открыть окно, водитель ответил на просьбу что не выключаются печки», — говорится в сообщении.







Стоит отметить, что это далеко не первое ЧП с маршрутками города.

Ранее очевидец опубликовал фотографию, на которой маршрутка №55 начала буквально разваливаться просто на ходу. В салоне полно пассажиров, но транспорт не может продолжить движение из-за отпавшей важной детали.

Так, маршрутный автобус попросту остановился на трамвайных колеях.

А вот в маршрутке №136А на ходу отпала передняя дверь.

Водитель пытался самостоятельно справится с поломкой. Но у него так ничего и не получилось.

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