Стоить отметить, что 8 марта в Днепре было побит температурный рекорд.

Так, температура воздуха в Днепре достигла максимального значения +18,2 градуса. Это на 3 градуса больше, чем в 2019 году в этот же день.

9 марта был зафиксирован абсолютный максимум температуры на отметке +22,5 градусов. Это почти на 6 градусов выше, чем в 1925 году в этот же день.

Ранее мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал сильные морозы в середине марта. По его словам, температура может опуститься до -15 градусов.

А в мае, согласно его прогнозу, сразу начнется аномальная жара и засуха. Так, ожидается, что уже со 2 мая по всей Украине столбики термометров поднимутся до +28…+32 градусов. При этом осадков не будет.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

Также Politeka писала, что беспощадная буря обрушилась на страну, много жертв: "дома разрывало в щепки", страшные кадры.