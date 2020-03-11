В Днепропетровской области за минувшие сутки произошло 47 пожаров

Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Известно, что общая площадь пожаров составила 54 га. В большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор.



Днепряне и жители области сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и приусадебных участках, а дети поджигают траву у дорог и на пустырях.

Спасатели предупреждают, что если вы заметили пожар, стоит попробовать потушить его подручными средствами: ветвями деревьев, песком или водой.

Если же не удается справиться самостоятельно - срочно звоните в Службу спасения по номеру 101!

Ранее мы сообщали, что под Днепром произошло массовое возгорание машин





Известно, что пожар произошел утром, 4 марта на улице Научной поселка Опытное, Днепровского района.

Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар. Общая площадь составила 25 квадратных метров. Также известно, что пострадавших в результате ЧП.