В Днепропетровской области за минувшие сутки произошло 47 пожаров
Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Известно, что общая площадь пожаров составила 54 га. В большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор.
Днепряне и жители области сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и приусадебных участках, а дети поджигают траву у дорог и на пустырях.
Спасатели предупреждают, что если вы заметили пожар, стоит попробовать потушить его подручными средствами: ветвями деревьев, песком или водой.
Если же не удается справиться самостоятельно - срочно звоните в Службу спасения по номеру 101!
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Известно, что пожар произошел утром, 4 марта на улице Научной поселка Опытное, Днепровского района.
Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар. Общая площадь составила 25 квадратных метров. Также известно, что пострадавших в результате ЧП.
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Очевидцы засняли, как полыхало: столбы огня устремились вверх на несколько метров.
В результате, пламя повредило офисное помещение на втором этаже, а также складское и производственное помещения на первом. Общая площадь пожара составила 2000 кв. метров.
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