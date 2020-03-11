Синоптики рассказали, какая погода будет в Днепре 12 марта

В Днепре в четверг, 12 марта, до конца дня погода будет ясной. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков, информирует сайт Sinoptik.

Влажность воздуха в Днепре составит от 33 до 78%, а температура будет держаться в промежутке от +8 до +14 градусов.

Восход солнца в этот день в Днепре будет наблюдаться в 05:55, а закат можно увидеть в 17:43.

Интересно, что 12 марта в старину говорили, что "март дорогу рушит, да вязнет в сугробе", "и тает, и мерзнет". Если в этот день бывал дождь, то ожидали и мокрого лета. А если дул южный ветер, и на улице была капель, то лето обещало быть теплым.

Напомним, что сильный шторм обрушится на Украину. 11 марта в некоторых украинских регионах объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, сильный шторм обрушится на западные регионы Украины. С аналогичным предупреждением проинформировала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что потенциально опасные погодные условия спрогнозировали во Львовской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Черновицкой и Винницкой областях.

В этих регионах синоптики обещают шквальный ветер со скоростью до 20 м/с, поэтому был определен первый уровень опасности.

В Карпатах сохранится значительная вероятность схода снежных лавин.

По данным ГСЧС, в среду в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет значительная снеголавинная опасность. Прогнозируют 3 уровень опасности.

В остальных украинских регионах ожидается спокойная благоприятная погода.

Ранее мы рассказывали о том, лето 2020 года запомнится украинцам ливнями, градами и резкими перепадами температур.

По словам Леонида Горбаня, настоящее лето наступит в Украине не по календарю, а аж в августе. Но жара начнется уже в мае. Что касается июня и июля, то в эти месяца Украину будет заливать.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

Также Politeka писала, что беспощадная буря обрушилась на страну, много жертв: "дома разрывало в щепки", страшные кадры.