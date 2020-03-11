В Днепре бездомные собаки начали нападать на людей

Как передает Politeka.net, об этом сообщил мужчина в соцсетях.

Известно, что стая бродячих животных промышляет на ж/м Красный Камень.

«Уважаемые жители города Днепра, в молодёжном парке, расположенном рядом с карьером на Красном Камне, бегают бездомные собаки, которые нападают на людей. В этом парке дети, беременные женщины, а также пожилые люди, которые не могут сбежать или противостоять им. Давайте не будем равнодушны друг к другу», — говориться в сообщении.

Пользователи сети по разному отреагировали на такое сообщение:

"Живем возле этого парка...гуляем каждый день. Собаки живут и охраняют парк, все с чипами на ухе..сытые. Проявляют агрессию только к мимо проходящим собакам с хозяином,защищая территорию...и то это только лай..Может Вам попались бродячие...", " Я в этом парке часто гуляю и с ребёнком и с друзьями, но пока собаки не нападали на нас ни разу! Всегда были дружелюбны!".

" Народ это не шутка там наши с вами дети катаются на велосипедах, роликах, скейтах. А как мы знаем что собаки нападают на людей которые ездят на велосепедах.", " Не правда- НАПАДАЛИ, и с ног повалили женщину, потом по ней прыгали, до сих пор ходит с электрошокером, не единичный случай, кто работает в 11 больнице - ВСЕ об этом знают. Меры предпринять НАДО", - писали днепряне.

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