В четверг, 12 марта, в целом районе Днепра не будет электричества

Как передает Politeka.net,  в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети" сообщили, что отключение связано с проведением ремонтных и технических работ


Так свет будет отсутствовать в Самарском районе с 8:00 до 17:00.

отключение, свет, вода

Света не будет по таким адресам:

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  • ул. Волошкова 2, 2/1, 4, 6, 8, 7-63, 18-54;

  • ул. Ромашковая;

  • пер. Апрельский;

  • ул. Одинковская 2-70, 3-51;

  • ул. Маячка;

  • пер. Любистковый.

Не так давно в Днепре произошла  авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.

По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.

Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.

коммунальщики, прорыв, прорвало трубу,

Также мы сообщали, что в Днепре жители многоэтажек на Рабочей с прошлого года живут в холодных квартирах. Жители шести многоэтажек на улице Рабочей в Днепре с начала отопительного периода живут без тепла.

Выяснилось, что отопление в домах коммунальщики отключают из-за постоянных прорывов труб. Жители объясняют: старые трубы, потому их постоянно прорывает. Аварийную службу вынуждены вызывать каждый день. Каждый раз перед ремонтом отопление выключают.

Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.