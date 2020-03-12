Электричества не будет целый день

В четверг, 12 марта, в целом районе Днепра не будет электричества



Как передает Politeka.net, в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети" сообщили, что отключение связано с проведением ремонтных и технических работ





Так свет будет отсутствовать в Самарском районе с 8:00 до 17:00.

Света не будет по таким адресам:

ул. Волошкова 2, 2/1, 4, 6, 8, 7-63, 18-54;

ул. Ромашковая;

пер. Апрельский;

ул. Одинковская 2-70, 3-51;

ул. Маячка;

пер. Любистковый.

Не так давно в Днепре произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.

По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.

Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.

Также мы сообщали, что в Днепре жители многоэтажек на Рабочей с прошлого года живут в холодных квартирах. Жители шести многоэтажек на улице Рабочей в Днепре с начала отопительного периода живут без тепла.

Выяснилось, что отопление в домах коммунальщики отключают из-за постоянных прорывов труб. Жители объясняют: старые трубы, потому их постоянно прорывает. Аварийную службу вынуждены вызывать каждый день. Каждый раз перед ремонтом отопление выключают.

Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.