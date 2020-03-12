В Днепропетровской области исчез 43-летний житель села Орловщина

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.



Известно, что Сергей Грудненко исчез 3 марта. По версии правоохранителей, мужчина может находиться в Днепре. На вид ему 40-45 лет, рост 187 см, худощавого телосложения, волосы темные.

Он был одет в темно-синюю цвета куртку, черную вязаную шапку, черные брюки. Пропавший постоянно носит очки.

Если вам известна любая информация о местонахождении Сергей, сообщите позвонить по телефонам: 102, (098) 242 58 03, 050- 948-53-23, 096-739-54-67.

Также мы сообщали, что в Днепре ищут пропавшую без вести Меркулову Лилию Васильевну.

Известно, что женщина исчезла без вести еще 28 февраля - она вышла из дома, но назад так и не вернулась.



Почти две недели поисков были безуспешными.

Стоить отметь, что женщина глухонемая. При себе у нее было пенсионное удостоверение. В день пропажи она была одета в серо-зеленое пальто до колен с леопардовыми манжетами, туфли, платье. При себе имела черную сумку с длинными ручками.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении женщины — сразу же звоните на «102» или в Соборное отделение полиции по телефону: (097) 642-34-22.