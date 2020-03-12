В Днепропетровской области исчез 43-летний житель села Орловщина
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
Известно, что Сергей Грудненко исчез 3 марта. По версии правоохранителей, мужчина может находиться в Днепре. На вид ему 40-45 лет, рост 187 см, худощавого телосложения, волосы темные.
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Он был одет в темно-синюю цвета куртку, черную вязаную шапку, черные брюки. Пропавший постоянно носит очки.
Если вам известна любая информация о местонахождении Сергей, сообщите позвонить по телефонам: 102, (098) 242 58 03, 050- 948-53-23, 096-739-54-67.
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Известно, что женщина исчезла без вести еще 28 февраля - она вышла из дома, но назад так и не вернулась.
Почти две недели поисков были безуспешными.
Стоить отметь, что женщина глухонемая. При себе у нее было пенсионное удостоверение. В день пропажи она была одета в серо-зеленое пальто до колен с леопардовыми манжетами, туфли, платье. При себе имела черную сумку с длинными ручками.
Напомним, Женщина без вести пропала под Днепром.
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