В Днепре люди начали ходить в супермаркет в противогазах

Об этом говорится в группе "hueviy_dnepr", сообщает , сообщает Politeka.net.

В Днепре на проспекте Слобожанской в АТБ заметили необычно "защищенного" покупателя. Мужчина для похода за продуктами надел противогаз, чем и прославился в социальной сети.

Пытался ли он защититься от вируса или это такая шутка - неизвестно.

Напомним, что сверхъестественно жаркая погода в конце зимы и в начале марта привела к природной аномалии в Днепре. На Днепропетровщину значительно раньше обычного срока вернулись журавли с теплых краев. Изменился природный цикл миграции птиц из-за температурных рекордов, которыми изобилует первая половина марта в Украине. Об этом на своей странице в ФБ сообщает Андрей Руденко.

«Крик журавлиный слышен надо мной...в Никополь и Украину пришла весна! Хочу чтобы и в сердца украинцев тоже пришла весна, которая выражалась бы в их помыслах, делах и отношениях один к одному!», – написал житель Никополя в сети под видео.

Ориентировочно в ключе находилось более двухсот птиц, которые вернулись домой на месяц раньше.

В сети отреагировали на видео.

«Вспомнилось песня...», «Юра, пролетали прям надо мной...аж сердце участилось биение. Тоже кстати вспомнил песню про журавлей», «Хорошая примета видеть клин журавлей....! ВЕСНА!», – написали пользователи.

Крик журавлиный слышен надо мной...в Никополь и Украину пришла весна! Хочу чтобы и в сердца украинцев тоже пришла весна, которая выражалась бы в их помыслах, делах и отношениях один к одному! Gepostet von Андрій Руденко am Mittwoch, 11. März 2020

Также мы писали, что в Днепре резко изменится погода с 11 марта. Так, 11 марта, весеннее тепло начнет уходить и ожидается дождь. Пасмурная погода станет предвестников обильных дождей, который накроют Днепр со средины месяца.

Похожий прогноз опубликован и на сайте GISMETEO. Согласно предварительным показателям, уже с 24 марта и до конца меся начнутся обильные дожди.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

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