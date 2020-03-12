В Днепре горожане заметили, как неизвестный мужчина пилил дерево прямо напротив детской площадки
Как передает Politeka.net, об этом сообщила очевидица в соцсетях.
Известно, что инцидент произошел в прошлый четверг, 5 марта, возле школы 106.
На вопрос что он делает, ответил, а что такое, потом сказал, что директор школы дал указание.
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"Предложила пойти к директору, но он начал удирать. Вызвала патрульную полицию. Благодарю парня, который помог его задержать. Его задержали, должны были отправить в райотдел. Сказали, что больной, т.е невменяемый. Составили заявление. Но!!!Дерево надпиленное больше чем наполовину стоит до сих пор. Будьте осторожны. Ну и, человек с пилой, невменяемый, около детской площадки. Будьте бдительны.", - сообщила очевидица.
Ранее мы сообщали, что в Днепре снова зафиксировали на камеру подозрительного мужчину, который следил за детьми.
Неизвестные, шныряющие по детских площадках Днепра уже, к сожалению, не редкость. Очередного ходока заметили на ул.Калиновой.
«Во дворе на ул.Калиновой 64 на детской площадке, странный мужчина ходит и присматривается к детям, возможно конечно я излишне подозрительна, но всё равно, будьте аккуратны», — рассказала очевидица и прикрепила фото.
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