В Днепре горожане заметили, как неизвестный мужчина пилил дерево прямо напротив детской площадки

Как передает Politeka.net, об этом сообщила очевидица в соцсетях.

Известно, что инцидент произошел в прошлый четверг, 5 марта, возле школы 106.

На вопрос что он делает, ответил, а что такое, потом сказал, что директор школы дал указание.

"Предложила пойти к директору, но он начал удирать. Вызвала патрульную полицию. Благодарю парня, который помог его задержать. Его задержали, должны были отправить в райотдел. Сказали, что больной, т.е невменяемый. Составили заявление. Но!!!Дерево надпиленное больше чем наполовину стоит до сих пор. Будьте осторожны. Ну и, человек с пилой, невменяемый, около детской площадки. Будьте бдительны.", - сообщила очевидица.



Ранее мы сообщали, что в Днепре снова зафиксировали на камеру подозрительного мужчину, который следил за детьми.

Неизвестные, шныряющие по детских площадках Днепра уже, к сожалению, не редкость. Очередного ходока заметили на ул.Калиновой.

«Во дворе на ул.Калиновой 64 на детской площадке, странный мужчина ходит и присматривается к детям, возможно конечно я излишне подозрительна, но всё равно, будьте аккуратны», — рассказала очевидица и прикрепила фото.

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