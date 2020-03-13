Днепряне смогут оплачивать доставку газа по минимальному тарифу

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе АТ «Днепропетровскгаз».



Но такие "поблажки" ждут не всех. Так, минимальный размер оплаты будет установлен для новых потребителей, которые потребляют природный газ меньше девяти месяцев.

Также горожане, которые длительное время не пользовались газом смогут платить за доставку минимальную сумму.

Тариф за распределение газа для потребителей АО «Днепропетровскгаз» составляет 1,25 грн (с НДС). С 1 января минимальный платеж составляет от 4 до 33 грн в месяц.

Новые платежки потребители получат в апреле.

Также в апреле вернут деньги тем, кто заплатил лишнее в январе и феврале. Отмечается, что перерасчет произойдет автоматически, никаких заявлений для этого писать не нужно.

Больше всего от этого соглашения выиграют новоселы. Они будут платить минимальную абонентскую плату независимо от того, какой объем газа они потребляют. Также выиграют те домохозяйства, которые были отключены от системы газоснабжения.

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