В Днепропетровской области разыскивают Лазареву Галину Васильевну

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Известно, что женщина ушла из дома в Кривом Роге еще в сентябре 2019 года и ее местонахождение до сих пор не известно.

На вид ей 66 лет, рост 148 - 150 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные с проседью, глаза зеленые, нос прямой, губы тонкие.

Одета женщина была в платье зеленого цвета и летние босоножки.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении пропавшей, сообщите в Криворожский ОП ГУНП в Днепропетровской области по телефонам: 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568- 90-99 или 102.

Также мы сообщали, что в Днепре ищут пропавшую без вести Меркулову Лилию Васильевну.

Известно, что женщина исчезла без вести еще 28 февраля - она вышла из дома, но назад так и не вернулась.



Почти две недели поисков были безуспешными.

Стоить отметь, что женщина глухонемая. При себе у нее было пенсионное удостоверение. В день пропажи она была одета в серо-зеленое пальто до колен с леопардовыми манжетами, туфли, платье. При себе имела черную сумку с длинными ручками.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении женщины — сразу же звоните на «102» или в Соборное отделение полиции по телефону: (097) 642-34-22.