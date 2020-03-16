В Павлограде пассажиры вышвырнули ребенка с салона

Как передает Politeka.net, об этом сообщила мать пострадавшей в соцсетях.

По словам женщины, у ее дочки не сработал электронный билет для оплаты проезда, поэтому водитель остановил автобус и начал выгонять ребенка.

К нему тут же подключились пассажиры.

Они начали кричать, что они спешат, и требовать, чтобы девочка покинула салон. Одна из женщин схватила ребенка за куртку и выкинула из автобуса. Девочка упала на асфальт и травмировалась.





Женщина сообщила, что на следующий день карта ее дочери сработала.



"Хочется обратиться к людям. Неужели вы напрочь потеряли человечность? Вы же тоже мамы, папы и бабушки. Как бы вы поступили, если бы такая ситуация произошла с вашим ребенком?", - поинтересовалась мать ребенка.



Ранее очевидец опубликовал фотографию, на которой маршрутка №55 начала буквально разваливаться просто на ходу. В салоне полно пассажиров, но транспорт не может продолжить движение из-за отпавшей важной детали.

Так, маршрутный автобус попросту остановился на трамвайных колеях.

А вот в маршрутке №136А на ходу отпала передняя дверь.

Водитель пытался самостоятельно справится с поломкой. Но у него так ничего и не получилось.

Напомним, «Дождь в салоне, грязь и поломанный руль»: ТОП маршруток Днепра, на которых ездить невозможно

Как сообщала Politeka, экстремальную поездку в криворожской маршрутке сняли на видео: лучше не рисковать

Также Politeka писала, что маршрутчик в Днепре не пощадил старика в адскую жару: «… с довольной рожей поехало дальше»