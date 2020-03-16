Очередь в аптеку во время карантина могут удивить

В Днепре в связи с общенациональным карантином жители города по-новому начали выстраиваться в очереди в аптеку

Чтобы меньше контактировать друг с другом и не дышать в затылок, днепряне отходят друг от друга на приличное расстояние. Об этом рассказал местный житель Сергей Москвин на своей странице в Facebook, сообщает Polteka.net.

«Очередь в аптеку. Чтобы не дышать в затылок друг другу в помещении, стоим на улице! Какие ответственные граждане», – написал Сергей Москвин.

Напомним, что на этой неделе в Днепре ожидается существительное похолодание.

Так, уже с 17 марта, небо в Днепре будет затянуто облаками. Просвета не стоит ждать на протяжении всего дня. Столбик термометра ночью опустится до 6 градусов мороза, а днем будет +6.

В среду ситуация немного улучшится: днем будет +9, а ночью приморозит до -2. В этот день днепрян все-таки немного порадует солнце своим присутствием.

Четверг не сильно будет отличаться - ночью ожидается 0 градусов, а днем - 12 градусов тепла.

Немного потеплеет только в пятницу - жителям города можно будет одеться полегче, так как температура нем будет достигать 15 градусов тепла.

В субботу, 21 марта,утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Температура практически не измениться с прошлого дня.

22 марта, в воскресенье, облачная погода будет держаться до самого вечера. В Днепре заметно похолодает - ожидается от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

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Нежные бутоны будущих цветов теперь радуют мимо проходящих горожан. Совсем скоро цветы окончательно раскроются и можно будет почувствовать аромат магнолий c длинным медовым шлейфом.

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