В сети показали, как выглядит Днепр в первый день усиленного карантина

Так, с 17 марта в Украине ввели строгий карантин. В этот день обычно шумный и заполненный людьми центр Днепра пустует, несмотря на утренний час-пик. Фото появилось на местном портале «НМ».

Горожан просят по возможности не бывать в общественных местах и выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Работодатели перевели сотрудников на онлайн-работу.

Учебные заведения на карантине в Днепре уже 5 дней.

Кроме того, со среды, 18 марта в 12 часов дня вступят в силу ограничения по перевозке пассажиров в троллейбусах, автобусах, трамваях, а также в метро.

Кабмин постановил, что в общественном транспорте могут ездить только по 10-20 человек. Однако, пока еще в Днепре автобусы ездят с большим количеством пассажиров.

Напомним также, что в сети показали, как работают различные заведения и метрополитен в Харькове в первый день усиленного карантина. Так, утром 17 марта продолжает работать самый большой рынок Европы Барабашово в Харькове, метро, ЮЖД.

Рынок Барабашово работает, с утра во вторник магазины открываются в обычном режиме.

Отделения Новой почты в Харькове продолжат свою работу, однако теперь очередь стоит на улице, и каждый человек на расстоянии друг от друга.

Однако на ЮЖД собрались сотрудники в очереди «затылок к затылку». Сейчас на Южном вокзале в Харькове стоят сотни сотрудников ЮЖД. По предварительным данным, они выстроились на работу, а при входе в помещение им меряют температуру. Дистанция в полтора метра не соблюдена.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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