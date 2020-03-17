Солнце в среду не будет прятаться за тучи

Стало известно, чего ожидать от погоды в Днепре в среду

18 марта в среду в Днепре похолодает. Несмотря на это погода будет ясная и без дождей, информирует сайт Sinoptik, сообщает Politeka.net.

По прогнозу синоптиков, влажность воздуха будет достигать 82 процентов, а температура будет колебаться в пределах от двух градусов ниже нуля до 9 градусов тепла.

Восход солнца будет в 5: 43 утра, а закат днепряне смогут наблюдать в 17:54.

По народным верованиям, 18 марта – день памяти мученика Конона Исаврийского, когда начинаются огородные работы. В народе говорили: "На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде".

Напомним, что на Днепропетровщине удалось запечатлеть редких хищных птиц.

Как передает Politeka.net, уникальные кадры у себя на странице в Facebook разместил известный бердвотчер Александр Настаченко.

Он довольно часто радует

На этот раз в его объектив попали болотные луни, черноголовые чеканы, серые журавли, гуси, белые трясогузки (одновременно видели скопление из 26 ос.), также были бекасы и черныш.



Также он сообщил, что удалось заснять и довольно редких птиц на территории области.



"Важно было отметить 2 пары местных могильников. Некоторые из них демонстрировали брачные игры в небе, а некоторые отгоняли молодых орланов", - написал он.

Заметим, что лунь, орел-могильник и орлан-белохвост считаются редкими и занесены в Красную книгу.

Ранее мы сообщали, что в Днепре после дождя на небе появилась яркая двойная радуга.

Природное явление особо отчетливо было видно около 6:30 в районе проспекта Ивана Мазепы.

Также мы писали, как выглядит Днепр в первый день усиленного карантина. Так, с 17 марта в Украине ввели строгий карантин. В этот день обычно шумный и заполненный людьми центр Днепра пустует, несмотря на утренний час-пик.

Горожан просят по возможности не бывать в общественных местах и выходить из дома только в случае крайней необходимости.

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