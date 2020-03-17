В Днепре в жилмассиве Приднепровск неизвестные пристают к детям
Как передает Politeka.net, об этом в соцсетях сообщила мать пострадавших.
Известно, что инцидент произошел возле супермаркета АТБ на 21 квартале. По словам женщины, неизвестные "дядя и тетя" подошли к ее детям, когда она отлучилась за покупками.
Когда женщина вышла из супермаркета к ней уже бежала ее дочь.
Девочка рассказала, что неизвестный взял дочку за руку и начал предлагать пойти поиграть в прятки, а тетя якобы присмотрит пока за братиком. На помощь ребятам пришел прохожий мужчина, который пригрозил неизвестным полицией.
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Согласно описанию, мужчина был в черной кепке и очках, а женщина с ярким макияжем.
О подобном случае мы сообщали и ранее.
Инцидент случился возле 132-й школы. После продленки ребенок пошел на прогулку и к нему подошла какая-то женщина и предложила поиграть в прятки, а рядом за деревом стоял какой-то мужчина.
По словам очевидцев, женщина картавила и была одета в черную куртку, на ботинках надпись Fila. Возможное имя Рита. Мужчинаростом 170 см, худощавый, в черной кепке, спортивный костюм черного цвета, на штанине надпись Adidas.
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