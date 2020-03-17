17 марта на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности были приняты важные решения, касающиеся жизнедеятельности города



Как передает Politeka.net, в Днепре с 18 марта вводятся следующие ограничения:

— будут закрытыт все торгово-развлекательные центры, культуры, общепита, фитнес-центры;

— отменяются массовые мероприятия, где количество участников более 10 человек (кроме мероприятий, необходимых для жизнедеятельности города);

— метро перестает работать с 15:00 17 марта до 3 апреля.

Также известно, что работать продолжит общественный транспорт (кроме метро) и продуктовые магазины.

Кроме того, не будет запрещена доставка еды и посылок. Продолжат свою работу рынки, АЗС и зоомагазины.

Поликлиники и больницы также продолжат прием граждан.

Никакого ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте не будет. Все рейсы будут осуществиться по обычному расписанию.

Также мы показывали как выглядит Днепр в первый день усиленного карантина. Так, с 17 марта в Украине ввели строгий карантин. В этот день обычно шумный и заполненный людьми центр Днепра пустует, несмотря на утренний час пик.

Горожан просят по возможности не бывать в общественных местах и выходить из дома только в случае крайней необходимости.







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