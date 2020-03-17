В поселке Днепровское жителям многоквартирного дома отключили газ



Об этом жильцы дома и активисты сообщили Информатору.

Причиной такого решения стала задолженность в 4 800 гривен. Большинство жителей этого дома — пенсионеры, которые потеряли возможно даже приготовить себе горячую пищу.

«11 марта приехала газовая служба отключать наш дом, объяснив это тем, что в нашем доме утечка. Мы остались без газа", - рассказал активист Валерий Криворучко.



Позже, стало известно, что отключение произошло по заявке КП «Днепровский житлосервис», директор которого живет в том же доме.





На просьбу поговорить о сложившийся ситуации она посоветовала обращаться к сотрудникам предприятия.

"Ни поддержки, ни помощи со стороны руководства управляющей компании, которая получила большую часть денег за оплату услуги, и со стороны местной власти, не дождались. В трудной ситуации приходится рассчитывать лишь на себя", - жалуются местные.



Но после десятков звонков, переговоров, убеждений, активистами местного ГО «За розвиток Дніпровського» удалось добиться своего - дом снова подключили к газу.

Ранее мы сообщали, что в Днепре будет установлен минимальный размер оплаты за газ для новых потребителей, которые потребляют природный газ меньше девяти месяцев.

Также горожане, которые длительное время не пользовались газом смогут платить за доставку минимальную сумму.

Тариф за распределение газа для потребителей АО «Днепропетровскгаз» составляет 1,25 грн (с НДС). С 1 января минимальный платеж составляет от 4 до 33 грн в месяц, а новые платежки потребители получат в апреле.

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