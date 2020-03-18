Это уже не первый подобный случай

Неизвестный пытался похитить двоих школьниц в Днепре

Как передает Politeka.net, о вопиющем инциденте говорится в сюжете Дніпро TV. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Известно, что случай произошел на Левом берегу Днепра в одном из дворов на улице С.Ковалевской.



Две девочки направлялись из школы домой и по пути зашли в магазин.

"Когда мы выходили из магазина и начали прощаться, к нам подъехала машина и нам сказали, чтоб мы садились в машину. Мы побежали и начали искать людей", - поделилась одна из пострадавших.

Пытаясь скрыться от преследователя, она пробежали 2 подъезда вдоль дома и только там им удалось увидеть людей. Местный житель остановил неизвестного, но тот попытался его обмануть, назвал девочек своими дочерьми. Но обман не удался. В итоге он скрылся.

По случившегося, родители обратились в полицию, но там ничем не смогли помочь.

"Сказали, поскольку нет факта похищения, вы можете в целях информирования написать заявление. Я решила в целях информирование заявление не писать, я решила, что информирование лучше будет через соцсети", - сообщила мать пострадавшей.

О подобных случаях мы сообщали и ранее.

Инцидент случился возле 132-й школы. После продленки ребенок пошел на прогулку и к нему подошла какая-то женщина и предложила поиграть в прятки, а рядом за деревом стоял какой-то мужчина.

По словам очевидцев, женщина картавила и была одета в черную куртку, на ботинках надпись Fila. Возможное имя Рита. Мужчинаростом 170 см, худощавый, в черной кепке, спортивный костюм черного цвета, на штанине надпись Adidas.

Напомним, в Днепре забили тревогу из-за подозрительных гостей в домах, видео: "ходят по этажам и..."

Как сообщала Politeka, в Днепр из зараженной коронавирусом Италии привезли тонны опасного товара: что происходит

Также Politeka писала, что в Днепре без вести исчез парень, важна любая информация: фото и приметы пропавшего