В связи с введением карантина для профилактики короновируса днепряне сметают с полок магазинов продукты
Как передает Politeka.net, настоящую ситуацию в днепровском супермаркете показали в репортаже DniproTV. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Последнее время в сети стали все чаще появляться кадры с супермаркетов, где отсутствует гречка, сахар, мука и остальные популярные среди днепрян продукты.
Такой ажиотаж связан с введением карантина. Но так ли все на самом деле?
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На кардах видно, что уже на следующий день товары снова появляются на полках. Соль — есть, мука — есть, крупы — тоже есть. Все в порядке и с туалетной бумагой.
Работники магазина отмечают, что никакого дефицита нет и продуктов хватит.
Среди покупателей также нет никакой паники - ситуация схожа с той, что и была до карантина.
"Чего паниковать? На всю жизнь не запасёшься.", - отметила одна из покупательниц магазина.
Ранее мы сообщали, что курс доллара к гривне в обменниках Днепра стремительно пошел вверх.В то время как Нацбанк установил официальный курс доллара в размере 26,52 гривны за 1 доллар США, в обменниках Днепра взвинтили до 29 — 29,7 гривен.
Стоит отметить, что в различных локациях города - разные курсы.
К примеру, на просп. Александра Поля обменники продают доллары по 29 грн, а на ж/м Покровский за "зеленого"просят уже 29,70.
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