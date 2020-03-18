Что происходит в магазинах на самом деле

В связи с введением карантина для профилактики короновируса днепряне сметают с полок магазинов продукты



Как передает Politeka.net, настоящую ситуацию в днепровском супермаркете показали в репортаже DniproTV. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Последнее время в сети стали все чаще появляться кадры с супермаркетов, где отсутствует гречка, сахар, мука и остальные популярные среди днепрян продукты.

Такой ажиотаж связан с введением карантина. Но так ли все на самом деле?

На кардах видно, что уже на следующий день товары снова появляются на полках. Соль — есть, мука — есть, крупы — тоже есть. Все в порядке и с туалетной бумагой.



Работники магазина отмечают, что никакого дефицита нет и продуктов хватит.

Среди покупателей также нет никакой паники - ситуация схожа с той, что и была до карантина.

"Чего паниковать? На всю жизнь не запасёшься.", - отметила одна из покупательниц магазина.

Ранее мы сообщали, что курс доллара к гривне в обменниках Днепра стремительно пошел вверх.В то время как Нацбанк установил официальный курс доллара в размере 26,52 гривны за 1 доллар США, в обменниках Днепра взвинтили до 29 — 29,7 гривен.

Стоит отметить, что в различных локациях города - разные курсы.

К примеру, на просп. Александра Поля обменники продают доллары по 29 грн, а на ж/м Покровский за "зеленого"просят уже 29,70.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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