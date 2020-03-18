Появились данные о заболевших с подозрением на коронавирус в Днепре

В Днепре 5 новых случаев подозрения на коронавирус

По состоянию на утро, 18 марта, в Украине было лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 — летальных. Об сообщили в МОЗ.

Также в министерстве здоровья рассказали о подозрениях на коронавирус в украинцев. Так, в Центр общественного здоровья поступило 41 подозрение на COVID-19. Из них из Днепропетровской области пять случаев.

В Киевской области 14 подозрений, в Винницкой 3 подозрения на коронавирус, в Донецкой, Закарпаткской, Ивано-франковской — по 3 случая подозрений, в Ровненской, Сумской и Тернопольской — по 2, и по одному подозрению в Николаевской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой.

Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19. 14 случаев были подтверждены лабораторно, из них в Черновицкой области — 10 (1 летальный), Киевская область — 3, Житомирская — 1 (1 летальный).

Напомним, что 17 марта на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности были приняты важные решения, касающиеся жизнедеятельности город. В Днепре с 18 марта вводятся следующие ограничения:

— будут закрыты все торгово-развлекательные центры, культуры, общепита, фитнес-центры;

— отменяются массовые мероприятия, где количество участников более 10 человек (кроме мероприятий, необходимых для жизнедеятельности города);

— метро перестает работать с 15:00 17 марта до 3 апреля.

Также мы писали, что в Днепре в связи с общенациональным карантином жители города по-новому начали выстраиваться в очереди в аптеку.

Чтобы меньше контактировать друг с другом и не дышать в затылок, днепряне отходят друг от друга на приличное расстояние. Об этом рассказал местный житель Сергей Москвин на своей странице в Facebook.

«Очередь в аптеку. Чтобы не дышать в затылок друг другу в помещении, стоим на улице! Какие ответственные граждане», – написал Сергей Москвин.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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