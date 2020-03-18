В Днепре изолировали десятки людей

Об этом рассказали в пресс-службе горсовета Днепра.

Так, в Днепре на улице Березанивской, 67 в пансионате "Золотой век" держат людей, которые вернулись в город из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса. Всего под наблюдением врачей сейчас находится 60 днепрян.

"Сейчас уже есть случаи, когда срок надзора за такими людьми закончился, они не имеют проблем со здоровьем", – передают медики.

Несмотря на карантин в школах, за минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 852 человека, из них большинство – дети.

Отметим, что официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в городе нет.

Напомним, что в Днепре 5 новых случаев подозрения на коронавирус. По состоянию на утро, 18 марта, в Украине было лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 — летальных. Также в министерстве здоровья рассказали о подозрениях на коронавирус в украинцев. Так, в Центр общественного здоровья поступило 41 подозрение на COVID-19. Из них из Днепропетровской области пять случаев.

В Киевской области 14 подозрений, в Винницкой 3 подозрения на коронавирус, в Донецкой, Закарпаткской, Ивано-франковской — по 3 случая подозрений, в Ровненской, Сумской и Тернопольской — по 2, и по одному подозрению в Николаевской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой.

Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19. 14 случаев были подтверждены лабораторно, из них в Черновицкой области — 10 (1 летальный), Киевская область — 3, Житомирская — 1 (1 летальный).

Также мы писали, что в одной из маршруток Днепра произошел конфликт между водителем и пассажиркой из-за защитной маски. Инцидент произошел в маршрутке № 55.

Водитель отказался везти женщину пенсионного возраста за то, что на ней не было маски.

Но, как известно, в городе пока нет такого запрета.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.