В Днепре разыскивают без вести пропавшую 29-летнюю женщину
Как передает Politeka.net, просьбу о помощи разместил ее муж в соцсетях.
Известно, что Леся Чумарева ушла в магазин и пропала без вести. Проживает женщина по улице Весенней, 82.
Супруг сообщает, что на связь она не выходит.
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Также известно, что пропавшая страдает параноидальной шизофренией на почве алкоголя.
Дома женщину ждут двое маленьких детей.
Если у вас есть любая информация о местонахождении пропавшей, просьба сообщить родственникам по телефону 095 172 93 74, или в полицию — 102.
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Известно, что женщина исчезла без вести еще 28 февраля - она вышла из дома, но назад так и не вернулась.
Почти две недели поисков были безуспешными.
Стоить отметь, что женщина глухонемая. При себе у нее было пенсионное удостоверение. В день пропажи она была одета в серо-зеленое пальто до колен с леопардовыми манжетами. При себе имела черную сумку с длинными ручками.
Напомним, Женщина без вести пропала под Днепром.
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