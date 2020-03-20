В Днепре разыскивают без вести пропавшую 29-летнюю женщину



Как передает Politeka.net, просьбу о помощи разместил ее муж в соцсетях.

Известно, что Леся Чумарева ушла в магазин и пропала без вести. Проживает женщина по улице Весенней, 82.



Супруг сообщает, что на связь она не выходит.



Также известно, что пропавшая страдает параноидальной шизофренией на почве алкоголя.

Дома женщину ждут двое маленьких детей.

Если у вас есть любая информация о местонахождении пропавшей, просьба сообщить родственникам по телефону 095 172 93 74, или в полицию — 102.



Также мы сообщали, что в Днепре ищут пропавшую без вести Меркулову Лилию Васильевну.

Известно, что женщина исчезла без вести еще 28 февраля - она вышла из дома, но назад так и не вернулась.



Почти две недели поисков были безуспешными.

Стоить отметь, что женщина глухонемая. При себе у нее было пенсионное удостоверение. В день пропажи она была одета в серо-зеленое пальто до колен с леопардовыми манжетами. При себе имела черную сумку с длинными ручками.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении женщины — сразу же звоните на «102» или в Соборное отделение полиции по телефону: (097) 642-34-22.







