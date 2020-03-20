В Днепре разыскивают без вести пропавшую 29-летнюю женщину 

Как передает Politeka.net, просьбу о помощи разместил ее муж в соцсетях.

Известно, что Леся Чумарева ушла в магазин и пропала без вести. Проживает женщина по улице Весенней, 82.

Супруг сообщает, что на связь она не выходит. 

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Также известно, что пропавшая страдает параноидальной шизофренией на почве алкоголя.

Дома женщину ждут двое маленьких детей. 

Если у вас есть любая информация о местонахождении пропавшей, просьба сообщить родственникам по телефону 095 172 93 74, или в полицию — 102.

Также мы сообщали, что в Днепре ищут пропавшую без вести Меркулову Лилию Васильевну.

Известно, что  женщина исчезла без вести еще 28 февраля  - она вышла из дома, но назад так и не вернулась.

Почти две недели поисков были безуспешными. 

Стоить отметь, что женщина глухонемая. При себе у нее было пенсионное удостоверение. В день пропажи она была одета в  серо-зеленое пальто до колен с леопардовыми манжетами. При себе имела черную сумку с длинными ручками.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении женщины — сразу же звоните на «102» или в Соборное отделение полиции по телефону: (097) 642-34-22.