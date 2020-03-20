Мошенники пытаются нажиться на днепрянах, которые желают защититься от коронавируса
В аптеке на Калиновой продают самодельное лекарство под названием «Антикоронавирус».Об этом сообщают в 056.ua.
Как указано на упаковке, принимать его нужно внутренне, а стоит это средство 55 гривен.
К сожалению, в такой сложный для города и всей страны период, мошенники во всю используют доверчивость людей.
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Не так давно, появилась информация о службах для бесплатной раздаче масок и тестов на коронавирус для пенсионеров, многодетных и малоимущих семей.
В департаменте здравоохранения днепровского горсовета такие сообщении опровергли.
МОЗ Украины также предупреждает украинцев от необдуманных покупок в аптеках и интернет-магазинах, которые могут пытаться продать "лекарства" от коронавируса. Лечение пациентов от коронавируса осуществляется симптоматически, специфического пока нет.
Напомним, в Днепре и области ввели чрезвычайную ситуацию.
Такое решение принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Известно, что дополнительных ограничений для населения не будет.
Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".
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