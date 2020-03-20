В аптеке на Калиновой продают самодельное лекарство под названием «Антикоронавирус».

Мошенники пытаются нажиться на днепрянах, которые желают защититься от коронавируса

Как указано на упаковке, принимать его нужно внутренне, а стоит это средство 55 гривен.





К сожалению, в такой сложный для города и всей страны период, мошенники во всю используют доверчивость людей.

Не так давно, появилась информация о службах для бесплатной раздаче масок и тестов на коронавирус для пенсионеров, многодетных и малоимущих семей.

В департаменте здравоохранения днепровского горсовета такие сообщении опровергли.

МОЗ Украины также предупреждает украинцев от необдуманных покупок в аптеках и интернет-магазинах, которые могут пытаться продать "лекарства" от коронавируса. Лечение пациентов от коронавируса осуществляется симптоматически, специфического пока нет.

Напомним, в Днепре и области ввели чрезвычайную ситуацию.

Такое решение принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.



Известно, что дополнительных ограничений для населения не будет.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.