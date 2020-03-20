"А у нас уже проезд по 20 грн? Сегодня на 62 заплатил именно столько и был очень удивлен. Но я доехал и было очень удобно. И, главное - реально ехало не более 10 человек. Только сколько этих автобусов нужно, чтобы вывезти всех нас даже по 20?", - задался вопросом он.

Пользователи сети, на удивление, согласились с таким решением перевозчика.

"Учитывая, что люди бросают камни и разбивают автобусы, маршрутки и трамваи - перевозчик правильно сделал. Кому срочно необходимо в условиях карантина комфортно добраться до места назначения - 20 грн не такие уж и большие деньги. А те, кто занимается вандализмом - чихать хотели на собственное здоровье.", "Отменить весь транспорт, карантин, так карантин. Или пешком или дома, или на такси. И весь вопрос.", ", "20. Бизнес и ничего личного.", "Пускай на момент карантина хоть и по 30 грн. Водители сейчас в минус катаются.", "