В Днепре хотят запретить ремонты в многоэтажках на время карантина

Жители Днепра просят горсовет запретить ремонты в многоквартирных домах на время карантина, вызванного эпидемией коронавируса. Соответствующее обращение появилось на сайте «Единой системы местных петиций».

Так, из-за того, что множество днепрян сейчас работают из дома удаленно, ремонт в дневное время суток стал испытанием для работоспособности и нервной системы горожан.

«Крайне трудно работать, если в соседней квартире ведется ремонт», – поделился автор петиции Александр Склярский.

Мужчина просит запретить любые ремонты, вызывающие шум в многоквартирных жилых домах на время карантина. Все желающие могут проголосовать за петицию.

Отметим, чтобы документ попал на рассмотрение представителей горсовета, его должны поддержать не менее 1000 жителей Днепра.

Напомним, что на Днепропетровщине сегодня закрывают продовольственные рынки.

С 20 марта и до конца карантина в Кривом Роге закрывают все продовольственные рынки. Об этом заявил заместитель мэра Кривого Рога Александр Катриченко.

Так, 20 марта состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которого было решено ограничить работу продовольственных рынков.

«Решение связано с недопущением большого скопления людей в одном месте. Все эти ограничения связаны с тем, чтобы не бороться с последствиями эпидемии, а заниматься в первую очередь профилактикой. Прошу отнестись к этому вопросу с пониманием», — сказал вице-мэр Кривого Рога.

При этом, Катриченко отметил, что в Кривом Роге большинство жителей придерживаются карантина, и поэтому на улицах уже значительно меньше людей.

Напомним, что мошенники пытаются нажиться на днепрянах. В аптеке на Калиновой продают самодельное лекарство под названием «Антикоронавирус». Как указано на упаковке, принимать его нужно внутренне, а стоит это средство 55 гривен.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

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