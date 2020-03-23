И это в разгар карантина...

В Днепре произошло несколько краж из авто

Как передает Politeka.net, об этом сообщают жители города в соцсетях.

Известно, что одну из машин вскрыли на ул. Каруны, 45.

Также на 12-м квартале в Днепре грабитель обчистил машину.

"...в 4:40 вскрыли мою машину (район Гладкова 6)... Грабителя я спугнул, но действовал он продуманно и заблокировал дверь из подъезда, поэтому все же некоторую мелочь вытащить успел", - сообщил пострадавший.

Он уверен, что орудовал преступник ночью, ближе к полуночи. Кроме того, он уверен, что стал не единственной жертвой грабителя.

"Подозреваю, что ещё пол ночи он занимался подобным в окрестностях", - сообщил он.

Происшествие активно обсуждается в соцсети:

"У нас не только вскрывают, но и разбивают стекла, снимают колеса, снимают аккумулятор и сливают бензин", - сообщают днепряне.

Ранее мы сообщали, что в Днепре поймали женщину, которая промышляла крупными аферами с недвижимостью.

Аферистка работала не одна, а в компании 6 человек, которые занимались подделкой документов, незаконной регистрацией действий в госреестре, а также завладения тремя жилыми помещениями днепрян.

Среди мошенников в группе был юрист госпредприятия и риэлтер, который занимался поиском подходящего жилища для совершения аферы. Им было объявлено подозрение, а дело направлено в суд.

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