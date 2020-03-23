В Днепре на маршруты выйдет около 60% подвижного состава маршруток



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского горсовета.

Известно, что маршруты №№ 66 и 158 временно останавливают обслуживание, а маршруты №№ 7, 40, 57, 77 и 116 возобновят свои маршруты.

Изменены схемы движения следующих маршрутов:

Маршрут №77 будет работать с интервалом 25 минут с Таромского до ж/м Покровский (Макдональдс) и интервалом 30 минут с Ясного до ж/м Покровский (Макдональдс);

Маршрут № 57 движение возобновлено от ул. Глинки (район тупика маршрута 88) до ул. Рабочая;

Маршрут № 62 будет работать от ж/м Калиновский по ул. Байкальская до ул.Глинки (район тупика маршрута 88);

Маршрут № 116 от ул. Демьяна Бедного (район тупика маршрута №115) до ж/м Тополь 3.

Ранее мы сообщали, что некоторые водители в Днепре отказались обслуживать маршруты.

Причиной такого решения стали рейды патрульных, которые штрафовали за невыполнение решение Кабмина и возили более 10 пассажиров в салоне



Уже известно, что около 200 водителей приняли решение отказаться от работы.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.