В Днепре ищут без вести пропавшую Жулай Наталью Юрьевну



По информации полиции, последний раз 29 летнюю девушку видел муж ее сестры 6 марта. Спустя два дня, она связалась со своей сестрой и пожаловалась на здоровье, но уже с 10 марта о ее местонахождении ничего не известно.

В том день она собиралась проведать маму в больнице

Известно, что 6 марта девушка была одета в узкие синие джинсы, темную синюю куртку, невысокие черные ботинки. С собой был маленький черный рюкзак.



Если у вас есть любая информации, где сейчас находится девушка, заметили ее где-то в городе или вспомнили, что видели раньше, — сразу же сообщите об этом в Шевченковское отделение полиции по телефону: (097) 240-07-97.



Ранее мы сообщали, что в Днепре разыскивают без вести пропавшую 29-летнюю женщину.

Известно, что Леся Чумарева ушла в магазин и пропала без вести. Проживает женщина по улице Весенней, 82.



Супруг сообщает, что на связь она не выходит.



Также известно, что пропавшая страдает параноидальной шизофренией на почве алкоголя.

Дома женщину ждут двое маленьких детей.

Если у вас есть любая информация о местонахождении пропавшей, просьба сообщить родственникам по телефону 095 172 93 74, или в полицию — 102.