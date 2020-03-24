В Днепропетровской области начинают просыпаться змеи
Как передает Politeka.net, устрашающие кадры опубликовали местный житель в соцсетях.
"Встретил двух красавиц, обозвали их гадюками, пусть извиняют", - подписал он снимок.
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Но как оказалось, это были никакие не гадюки, а каспийские полозы. Они известны не только своими внушительными размерами, но и необычайно агрессивным нравом, способен напасть на человека и укусить до крови, однако большего вреда нанести не способен.
"Его ещё называют желтобрюх или змея-собака. Он не ядовит и полезен. Истребляет ядовитых гадюк и крыс. Раньше их массово истребляли из-за красивой кожи и вкусного мяса", - поделилась своей информацией в комментариях женщина.
Так как в Днепре и области потеплело, не удивительно, что все твари начали выползать из своих убежищ, чтобы погреться на солнышке.
Ранее в соцсетях довольно часто встречались снимки ползучих.
Отметим, что уж не агрессивен. При виде человека он спасается бегством. Пойманный уж сначала активно защищается: шипит и выбрасывает голову вперёд, что устрашающе действует на многих врагов. Для человека укус не представляет никакой опасности.
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