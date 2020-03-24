В Днепре показали, как ездя местные жители на общественном транспорте во время ограничений

Об этом сообщает местный портал «НМ» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В связи с распространением коронавируса COVID-19, Кабмин ввел карантин на всей территории Украины, из-за чего общественный транспорт в пригороде не работает, в городах берет в салон не более 10 пассажиров.

Так, в Днепре люди нашли, как обойти правило, чтобы добраться до работы в час пик. В городе нашли оригинальный способ добираться до работы, когда ты 11-й. «Лишние» пассажиры продолжают ездить на троллейбусах, — «зайцами», прицепившись к куховным деталям троллейбусов.

Такой проезд на кузовных деталях электротранспорта весьма опасен. Лестницы и бамперы троллейбусов попросту не предназначены для перевозки людей. Более того, за такой проезд предусмотрен штраф.

Напомним, что в Днепре и области разыскивают пропавшего подростка.

Известно, что Матвей Роговский ушел из дома по проспекту Победы в Каменском 23 марта. На данный момент не никакой информации о местонахождении парня. С собой телефона он не взял.



На вид Матвею 15-16 лет, рост 173-175 см, волосы рыжие, короткие, глаза карие, среднего телосложения.

Кроме того, у мальчика имеются особые приметы: два шрама на животе от аппендицита.

Был одет в кепке серого цвета, ветровку горчичного цвета, водолазку и джинсы серого цвета, белые кроссовки с синими вставками.

Если вам известно о местонахождении подростка, пожалуйста, сообщите по телефону "102", 0689734622, 0687993981.

Ранее мы сообщали, что в Днепре разыскивают без вести пропавшую 29-летнюю женщину.

Известно, что Леся Чумарева ушла в магазин и пропала без вести. Проживает женщина по улице Весенней, 82.



Супруг сообщает, что на связь она не выходит.

Напомним, Женщина без вести пропала под Днепром.

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