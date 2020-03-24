На Днепропетровщине разыскивает пропавшего без вести жителя Павлоградского района - Артура Веклича
Известно, что он перестал выходить на связь с родными еще 6 февраля 2020 года.
Н вид парню 25 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, волосы рыжие, короткие, глаза серые.
Кроме того, известно, что он болеет шизофренией.
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Был одет в куртка темного цвета, спортивные штаны темного цвета, темная вязаная шапка и галоши черного цвета.
Если вы знаете что-либо о местонахождении Артура Веклича, сообщите в дежурную часть Павлоградского отдела полиции по телефонам (066) 520 09 70 (дежурная часть), (050) 239 5320 (розыскная группа).
Ранее мы сообщали, что в Днепре и области разыскивают пропавшего подростка.
Известно, что Матвей Роговский ушел из дома по проспекту Победы в Каменском 23 марта. На данный момент не никакой информации о местонахождении парня. С собой телефона он не взял.
На вид Матвею 15-16 лет, рост 173-175 см, волосы рыжие, короткие, глаза карие, среднего телосложения.
Кроме того, у мальчика имеются особые приметы: два шрама на животе от аппендицита.
Был одет в кепке серого цвета, ветровку горчичного цвета, водолазку и джинсы серого цвета, белые кроссовки с синими вставками.
Если вам известно о местонахождении подростка, пожалуйста, сообщите по телефону "102", 0689734622, 0687993981.
Напомним, что если ваш родной или знакомый перестал выходить на связь, нужно немедленно обращаться в правоохранительные органы — в любое райотделение (не обязательно по месту жительства пропавшего). Достаточно даже просто позвонить на 102, и к вам приедет оперативно-разыскная группа.
Особенно важно быстро обращаться в полицию, если пропал ребенок. Несовершеннолетнего начинают искать в течение часа. Поэтому чем раньше будет обращение, тем лучше.
Напомним, Женщина без вести пропала под Днепром.
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