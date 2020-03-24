На Днепропетровщине разыскивает пропавшего без вести жителя Павлоградского района - Артура Веклича

Известно, что он перестал выходить на связь с родными еще 6 февраля 2020 года.

Н вид парню 25 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, волосы рыжие, короткие, глаза серые.

Кроме того, известно, что он болеет шизофренией.

Был одет в куртка темного цвета, спортивные штаны темного цвета, темная вязаная шапка и галоши черного цвета.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Артура Веклича, сообщите в дежурную часть Павлоградского отдела полиции по телефонам (066) 520 09 70 (дежурная часть), (050) 239 5320 (розыскная группа).

Ранее мы сообщали, что в Днепре и области разыскивают пропавшего подростка.

Известно, что Матвей Роговский ушел из дома по проспекту Победы в Каменском 23 марта. На данный момент не никакой информации о местонахождении парня. С собой телефона он не взял.



На вид Матвею 15-16 лет, рост 173-175 см, волосы рыжие, короткие, глаза карие, среднего телосложения.

Кроме того, у мальчика имеются особые приметы: два шрама на животе от аппендицита.

Был одет в кепке серого цвета, ветровку горчичного цвета, водолазку и джинсы серого цвета, белые кроссовки с синими вставками.

Если вам известно о местонахождении подростка, пожалуйста, сообщите по телефону "102", 0689734622, 0687993981.