В Днепре хозяева отказались от щенка, посчитав его переносчиком коронавируса
Как передает Politeka.net, об этом рассказала волонтер с днепровского приюта для животных «Друг».
"А вот и первый щенок, который пострадал от коронавируса. От неё отказались люди. ДРУЗЬЯ, ЖИВОТНЫЕ НЕ ВИРУС!!! Не предавайте, берите в семьи, помогайте и людям и животным! Сегодня, как никогда, прошу репост для Норы! Сладкая девочка, имеет все прививки, здоровая, игривая и ласковая! Подари семью, приюти! Здоровья всем", - сообщила она и прикрепила номер телефона, для желающих забрать щенка - 0730003888.
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Стоить отметить, что это уже не первый случай такого отношения к животным во время эпидемии коронавируса в Днепре.
Ранее председатель одного из домов на ул. Калиновой, решив, что коты, которые живут в подвале, являются переносчиками вируса, решила поставить сетки и забетонировать все ходы и выходы.
Но медики уже неоднократно заявляли, что животные не являются переносчиками коронавируса штамма SARS-CoV-2. По их словам, если животное и болеет, то заражается исключительно от человека.
Но все же врачи советуют после контакта с животными мыть руки с мылом.
Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.
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