Цены на лекарства и медицинские маски заставляют людей идти на преступление

Днепрянин решил ограбить аптеку в разгар карантина

В Днепре задержали грабителя на горячем во время того, как он пытался ограбить аптеку. Об этом сообщает местные СМИ со ссылкой на службу охраны.

Охранники допускают, что мужчина хотел совершить кражу из-за дефицита защитник масок или антисептиков в ночное время.

Аптека находится под круглосуточным наблюдением охраны, поэтому во время попытки проникновения в здание аптеки, сразу сработал сигнал «Тревога». На место выехали специалисты и сразу задержали вора.

«Он проник в аптеку, однако не успел ничего украсть. Оказалось, что работники аптеки не закрыли дверь помещения на электронный замок при постановке на охранную сигнализацию. Этим и воспользовался злоумышленник», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Днепре на нескольких улицах будет отсутствовать водоснабжение. Так, в четверг, 26 марта с 9:30 до 21:00, в связи с проведением неотложных ремонтных работ, водоснабжение будет прекращено по следующим адресам:

улица Уральская, 30

улица Токарная

проулок Токарный

улица Кавалерийская, 9

улица Рабочая, 24 (котельная Теплоэнерго)

улица Канатная, включая больницу №21 на Канатной, 17

Стоить отметить, что в инфекционную больницу №21 на улице Канатной определяют всех пациентов, у которых выявлено заболевание коронавирусной инфекцией или подозрение на нее.

В водоканале посоветовали всем потребителям сделать необходимые запасы воды на день. А мы рекомендуем запастись еще и антисептиком в достаточном количестве, так как помыть руки с мылом возможности не будет.

Также мы сообщали, что в Днепре умер первый пациент с подозрением на коронавирус.

Известно, что мужчине было 47 лет, а прибыл он из-за границы и очень долго не обращался за медицинской помощью.

Накануне у мужчины взяли анализы на наличие коронавирусной инфекции, результатов ожидаются ближайшее время.

Отметим, что состоянием на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.