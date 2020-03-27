В Днепре на ж/м Победа-2 вспыхнул пожар
На кадрах видно, что черный дым окутал один из домов и, по словам очевидцев, был виден за километры
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Известно, что причиной пожара стало желание компании людей пожарить шашлыки. Огонь с мангала попал на сухую траву и камыш.
Спустя некоторое время пожар распространился на приличную территорию.
Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.
Ранее мы сообщали, в Днепре, 24 февраля, в детском садике «Орленок» на улице Инженерной загорелась электрощитовая.
Известно, что все, кто находился в помещении в этот момент были эвакуированы. Прибывшим на место службе спасения удалось ликвидировать возгорания, до того, как оно переросло в серьезный пожар.
Причиной ЧП называют замыкание в проводке щитовой.
Также мы сообщали, что из школы №155 Кривого Рога эвакуировали 570 детей и 44 сотрудника из-за того, что кто-то из учеников распылил перцовый баллончик.
В результате инцидента пострадала одна восьмиклассница Девочка надышалась газом и переволновалась, но родители отказались от ее госпитализации.
Напомним, что при пожаре ни в коем случае не следует паниковать. Если вы в состоянии – сразу позвоните "101" и вызовите пожарную команду.
Напомним, на Землю обрушились пылающие шары, ученые бьют тревогу: «Это только начало».
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