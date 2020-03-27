Вот к чему приводит неосторожность!

В Днепре на ж/м Победа-2 вспыхнул пожар

На кадрах видно, что черный дым окутал один из домов и, по словам очевидцев, был виден за километры

Известно, что причиной пожара стало желание компании людей пожарить шашлыки. Огонь с мангала попал на сухую траву и камыш.



Спустя некоторое время пожар распространился на приличную территорию.



Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Ранее мы сообщали, в Днепре, 24 февраля, в детском садике «Орленок» на улице Инженерной загорелась электрощитовая.

Известно, что все, кто находился в помещении в этот момент были эвакуированы. Прибывшим на место службе спасения удалось ликвидировать возгорания, до того, как оно переросло в серьезный пожар.

Причиной ЧП называют замыкание в проводке щитовой.

Также мы сообщали, что из школы №155 Кривого Рога эвакуировали 570 детей и 44 сотрудника из-за того, что кто-то из учеников распылил перцовый баллончик.

В результате инцидента пострадала одна восьмиклассница Девочка надышалась газом и переволновалась, но родители отказались от ее госпитализации.

Напомним, что при пожаре ни в коем случае не следует паниковать. Если вы в состоянии – сразу позвоните "101" и вызовите пожарную команду.

Напомним, на Землю обрушились пылающие шары, ученые бьют тревогу: «Это только начало».

Как сообщала Politeka, расправа над школьной учительницей в Одессе: всплыли новые подробности.

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