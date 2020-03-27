В Днепре еще 3 человека заболели коронавирусом

Об этом сообщили пресс-службе облсовета.

Известно, что два человека — жители Днепра, один человек — из Никополя.



Также, в Днепре у одного из курсантов университета внутренних дел обнаружили подозрение на коронавирус.

Курсант четвертого курса факультета криминальной полиции с начала марта проходил практику в Бердянском отделе полиции, во время которой контактировал с задержанным, у которого обнаружили коронавирус.

Сейчас парень находится в Бердянске. Сегодня у него взяли анализы слюны и крови.



Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Ранее доктор Евгений Комаровский назвал продукты, которыми стоит запастись на период карантина.

По его словам в списке должны быть непортящиеся продукты, которые позволят вам не выходить из дома или не ходить по супермаркетах хотя бы 2-3 недели. Также, это могут быть долгоиграющие овощи и фрукты.

Напомним, что стало известно, как коронавирус разошелся по всему миру: в Китае ошеломили документом, "больная продавала...".

Как сообщала Politeka, коронавирус бьет с неожиданной стороны, появились новые данные: «Без симптомов».

Также Politeka писала, что новый вирус в Китае: мужчина внезапно умер в автобусе, «это заболевание крайне…».