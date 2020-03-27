В Днепре и области наказывают тех, кто нарушает карантин
Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в области Владимир Богонис.
На данный момент, уже составлено около 500 административных протоколов. Более полусотни из них касаются перевозчиков. А в Павлограде заметили, как в детском саду группы людей, несмотря на карантин, убирали территорию и теперь им также грозит штраф.
Кроме того, созданы мобильные группы, которые контролируют весь город и область.
Стоить отметить, что за различные нарушения карантина предусмотрены штрафы от 17 тыс. до 32 тыс. грн.
Напомним, в Днепре еще 3 человека заболели коронавирусом.
Известно, что два человека — жители Днепра, один человек — из Никополя.
Также, в Днепре у одного из курсантов университета внутренних дел обнаружили подозрение на коронавирус.
Курсант четвертого курса факультета криминальной полиции с начала марта проходил практику в Бердянском отделе полиции, во время которой контактировал с задержанным, у которого обнаружили коронавирус.
Сейчас парень находится в Бердянске. Сегодня у него взяли анализы слюны и крови.
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