В Днепре и области наказывают тех, кто нарушает карантин



Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в области Владимир Богонис.





На данный момент, уже составлено около 500 административных протоколов. Более полусотни из них касаются перевозчиков. А в Павлограде заметили, как в детском саду группы людей, несмотря на карантин, убирали территорию и теперь им также грозит штраф.

Кроме того, созданы мобильные группы, которые контролируют весь город и область.

Стоить отметить, что за различные нарушения карантина предусмотрены штрафы от 17 тыс. до 32 тыс. грн.

Напомним, в Днепре еще 3 человека заболели коронавирусом.

Известно, что два человека — жители Днепра, один человек — из Никополя.



Также, в Днепре у одного из курсантов университета внутренних дел обнаружили подозрение на коронавирус.

Курсант четвертого курса факультета криминальной полиции с начала марта проходил практику в Бердянском отделе полиции, во время которой контактировал с задержанным, у которого обнаружили коронавирус.

Сейчас парень находится в Бердянске. Сегодня у него взяли анализы слюны и крови.



Напомним, что стало известно, как коронавирус разошелся по всему миру: в Китае ошеломили документом, "больная продавала...".

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