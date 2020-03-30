В Днепропетровской области пропал без вести 17-летний парень
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.
Известно, что Умрихин Леонид Данилович, 28 марта 2020 года, около 11.40 покинул Центр социально-психологической реабилитации и на данный момент его местонахождение неизвестно.
На вид парню 17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, глаза темные.
Ткач из "Квартала 95" показал дочь и огорошил видом в обычной жизни: "Вся в Юрика"
Внучка Ротару без штанов устроила грязные танцы, кадры впечатляют: "Пока не видит бабушка?"
Деми Роуз сняла купальник и показала пышные прелести во всей красе: кадры не для слабаков
Ани Лорак ошарашила видом в белом свадебном платье: "Ну наконец-то сделала это!"
Особые приметы: имеет татуировку на левой руке с изображением волка.
Леонид был одет в черные камуфляжные джинсы, черные с красным кроссовки, черную куртку и кепку "Nike".
Если кто-то располагает любой информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам 098-06-86-299, 096-86-53-949, или по номеру 102.
Ранее мы сообщали, что в Днепре разыскивают без вести пропавшую 29-летнюю женщину.
Известно, что Леся Чумарева ушла в магазин и пропала без вести. Проживает женщина по улице Весенней, 82.
Супруг сообщает, что на связь она не выходит.
Также известно, что пропавшая страдает параноидальной шизофренией на почве алкоголя.
Дома женщину ждут двое маленьких детей.
Если у вас есть любая информация о местонахождении пропавшей, просьба сообщить родственникам по телефону 095 172 93 74, или в полицию — 102.
Напомним, что если ваш родной или знакомый перестал выходить на связь, нужно немедленно обращаться в правоохранительные органы — в любое райотделение (не обязательно по месту жительства пропавшего). Достаточно даже просто позвонить на 102, и к вам приедет оперативно-разыскная группа.
Особенно важно быстро обращаться в полицию, если пропал ребенок. Несовершеннолетнего начинают искать в течение часа. Поэтому чем раньше будет обращение, тем лучше.
Напомним, Женщина без вести пропала под Днепром.
Как сообщала Politeka, ребенок не вернулся из школы домой в Киеве, объявлен розыск: есть особая примета, фото
Также Politeka писала что женщину ищут всем Днепром, фото.