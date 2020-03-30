У пропавшего есть особые приметы!

В Днепропетровской области пропал без вести 17-летний парень



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

Известно, что Умрихин Леонид Данилович, 28 марта 2020 года, около 11.40 покинул Центр социально-психологической реабилитации и на данный момент его местонахождение неизвестно.

На вид парню 17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, глаза темные.

Особые приметы: имеет татуировку на левой руке с изображением волка.

Леонид был одет в черные камуфляжные джинсы, черные с красным кроссовки, черную куртку и кепку "Nike".

Если кто-то располагает любой информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам 098-06-86-299, 096-86-53-949, или по номеру 102.

Ранее мы сообщали, что в Днепре разыскивают без вести пропавшую 29-летнюю женщину.

Известно, что Леся Чумарева ушла в магазин и пропала без вести. Проживает женщина по улице Весенней, 82.



Супруг сообщает, что на связь она не выходит.



Также известно, что пропавшая страдает параноидальной шизофренией на почве алкоголя.

Дома женщину ждут двое маленьких детей.

Если у вас есть любая информация о местонахождении пропавшей, просьба сообщить родственникам по телефону 095 172 93 74, или в полицию — 102.