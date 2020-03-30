В Днепре ликвидировали наливайку на ж/м Сокол, а изъятые алкогольная продукция пойдет на изготовления дезинфицирующих средств



Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете ДніпроTV. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По словам заместителя мэра Михаила Лисенко, несмотря на запреты продажи алкоголя на разлив, несмотря на решение комиссии ТБЧС, владельцы приняли решение нарушить все существующие нормы.

"Алкоголь на разлив производился при отсутствии всяческих документов. Сегодня часть алкоголя будет изъята. В дальнейшем ее отправят на изготовление антисептиков для рук, которые будут распространяться Днепровским Городским советом", - заявил он.

А вот сам владелец точки, где продавали алкоголь заявил, что их «ободрали».

"С людьми и поставщиками теперь рассчитываться надо, а это просто драма", - заявил он.

Также стало известно, что средства согласились производить несколько местных фармацевтических компаний.





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