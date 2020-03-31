В Днепре просят ввести комендантский час во время эпидемии коронавируса
Как передает Politeka.net, об этом говорится в соответствующей петиции.
По словам автора, большинство украинцев не соблюдают условия карантина и не придерживаются санитарных норм.
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“Прошу вас всех сознательных граждан Украины рассмотреть вопрос о ведении режима комендантского часа для борьбы с эпидемией и не позволить короновирусу распространятся по нашей стране, а также сократить количество зараженных.” - сообщил автор документа.
Напомним, на сайте
Отметим, что по состоянию на 19:00 30.03.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области - 9.
В Днепре - 5 заразившихся, 1 человек выздоровел.
Еще на одного человека увеличилось количество тех, у кого заражение подозревают. Теперь их 13, они ожидают результатов лабораторных тестов.
Также мы сообщали, что Кабмин всерьез рассматривает возможность ослабления карантина в Украине.
Подобное заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, сейчас у украинцев нет "финансовой подушки", благодаря которой они смогут три месяца просто сидеть дома.
Напомним, что делать, если у домашних появились симптомы коронавируса.
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