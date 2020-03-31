В полиции уверены, что это оправданные меры

В полиции Днепропетровской области считают, что карантинные меры необходимо усилить



Как передает Politela.net, такое заявление сделал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Владимир Богонис в интервью "Відкритому" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам нужно усиливать ответственность граждан и ограничить их доступ к зонам отдыха.



"Я бы запретил пикники в парках, я бы запретил гулянье массовое в парках. Хоть это и происходит на открытом воздухе, люди активно контактируют. Потом нам отследить, кто с кем в парке встретился, нам будет достаточно сложно отследить круг людей, которые являются носителями коронавируса”, – отметил он.

На данный момент силовики не имеют возможности штрафовать днепрян за пикники в парках или хождение в общественных местах без медицинских масок.

Эти меры – пока лишь рекомендации государства, и полицейские могут проводить только профилактические беседы.

Также известно, что за прошедшие сутки было составлено около 169 административных материалов за нарушение правил карантина из-за эпидемии коронавируса.

Ранее мы сообщали, что во время карантина в Днепре продолжают работать бани и сауны.

На днях в Днепре полиция "накрыла" несколько бань и саун, работающих во время карантина. Владельцы были оштрафованы.



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Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".

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