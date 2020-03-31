В сети показали, как изменился Днепр за время карантина
Как передает Politeka.net, с помощью дрона местным СМИ ужалось запечатлеть душераздирающие кадры.
Судя по видео, большинство горожан сидят по домам. Лишь изредка можно заметить проходящего мимо человека. Возникает ощущение будто все жители в одночасье покинули город. И это в самый разгар весны!
Открытие рынка земли, удар доллара и крупные поблажки для украинцев – главное за ночь
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других звезд: топ неожиданных фото
Брэд Питт, Джонни Депп и другие звезды, которые изуродовали себя до неузнаваемости: показательные фото
Женька из "Сватов" забыла о нижнем белье ради пикантной фотосессии: "Можно смотреть вечно"
Центр города вообще не узнать. Пустуют Европейская площадь, парк им. Глобы, площадь Героев Майдана и другие излюбленные места пребывания горожан.
Напомним, в Украине объявлен карантин, который по предварительным данным продлится до 24 апреля.
Также в полиции Днепропетровской области предложили В полиции Днепропетровской области считают, что карантинные меры необходимо усилить.
На данный момент силовики не имеют возможности штрафовать днепрян за пикники в парках или хождение в общественных местах без медицинских масок.
Ранее мы сообщали, что во время карантина в Днепре продолжают работать бани и сауны.
На днях в Днепре полиция "накрыла" несколько бань и саун, работающих во время карантина. Владельцы были оштрафованы.
Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.
Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".
Также Politeka писала, что карантин максимально ужесточают с 18 марта: что делать украинцам, инструкция от Зеленского.