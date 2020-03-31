В сети показали, как изменился Днепр за время карантина

Как передает Politeka.net, с помощью дрона местным СМИ ужалось запечатлеть душераздирающие кадры.

Судя по видео, большинство горожан сидят по домам. Лишь изредка можно заметить проходящего мимо человека. Возникает ощущение будто все жители в одночасье покинули город. И это в самый разгар весны!

Центр города вообще не узнать. Пустуют Европейская площадь, парк им. Глобы, площадь Героев Майдана и другие излюбленные места пребывания горожан.

Напомним, в Украине объявлен карантин, который по предварительным данным продлится до 24 апреля.



Также в полиции Днепропетровской области предложили В полиции Днепропетровской области считают, что карантинные меры необходимо усилить.

На данный момент силовики не имеют возможности штрафовать днепрян за пикники в парках или хождение в общественных местах без медицинских масок.

Ранее мы сообщали, что во время карантина в Днепре продолжают работать бани и сауны.

На днях в Днепре полиция "накрыла" несколько бань и саун, работающих во время карантина. Владельцы были оштрафованы.



Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.

Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".

Также Politeka писала, что карантин максимально ужесточают с 18 марта: что делать украинцам, инструкция от Зеленского.