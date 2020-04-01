В Днепре поднялись цены на некоторые продукты
Так, с 27 по 30 марта, в Днепре подорожали гречка – на 4.19%, молоко – на 2.76%, хлеб – на 1.98%, куриные яйца - на 1.83%.
Свинина, наконец, сбросила в цене на 9.51%, куриное мясо – на 6.87%, макаронные изделия – на 2.97%, картошка - на 1.68%, растительное масло – на 1.02%.
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При этом цена на сахар не менялась всю неделю совсем.
А вот по итогам мониторинга с 31 марта по 1 апреля свинина подешевела - на 20.17%, картошка -на 13.29%, растительное масло - на 6, 64%.
Цена на гречку продолжила рост - на 9.52%, курица - на 6.17%, макаронные изделия - на 2.36%.
Цена на хлеб, яйца, сахар и молоко не изменилась.
Также мы сообщали, что из-за карантина с украинских прилавков могут постепенно исчезнуть импортные товары.
Правда, по словам главы Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, куда большей опасностью для украинцев, чем исчезновение с прилавков импортных продуктов, станет острая проблема нехватки средств - ведь многие ушли на карантин за свой счет.
Ранее доктор Евгений Комаровский назвал продукты, которыми стоит запастись на период карантина.
По его словам в списке должны быть непортящиеся продукты, которые позволят вам не выходить из дома или не ходить по супермаркетах хотя бы 2-3 недели. Также, это могут быть долгоиграющие овощи и фрукты.
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