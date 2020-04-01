В Днепре поднялись цены на некоторые продукты



Об этом рассказала редактор ИА «Мост-Днепр» Наталья Завгородняя.

Так, с 27 по 30 марта, в Днепре подорожали гречка – на 4.19%, молоко – на 2.76%, хлеб – на 1.98%, куриные яйца - на 1.83%.

Свинина, наконец, сбросила в цене на 9.51%, куриное мясо – на 6.87%, макаронные изделия – на 2.97%, картошка - на 1.68%, растительное масло – на 1.02%.

При этом цена на сахар не менялась всю неделю совсем.



А вот по итогам мониторинга с 31 марта по 1 апреля свинина подешевела - на 20.17%, картошка -на 13.29%, растительное масло - на 6, 64%.

Цена на гречку продолжила рост - на 9.52%, курица - на 6.17%, макаронные изделия - на 2.36%.

Цена на хлеб, яйца, сахар и молоко не изменилась.



Также мы сообщали, что из-за карантина с украинских прилавков могут постепенно исчезнуть импортные товары.

Правда, по словам главы Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, куда большей опасностью для украинцев, чем исчезновение с прилавков импортных продуктов, станет острая проблема нехватки средств - ведь многие ушли на карантин за свой счет.

Ранее доктор Евгений Комаровский назвал продукты, которыми стоит запастись на период карантина.

По его словам в списке должны быть непортящиеся продукты, которые позволят вам не выходить из дома или не ходить по супермаркетах хотя бы 2-3 недели. Также, это могут быть долгоиграющие овощи и фрукты.

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