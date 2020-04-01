2 апреля в шестерых районов Днепра останутся без электричества

Как передает Polteka.net, о масштабном отключении сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Причиной стали плановые обслуживанию электрических сетей. 

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Самарский район:

  • ул. Кольская;
  • ул. Берсеневская;
  • ул. Октябрьская;
  • ул. Зеленоградская, 85-93;
  • ул. Александра Галича;
  • ул. Прибрежная;
  • ул. Антарктическая, 119-132;
  • ул. Дачная, 69-73, 78-86, 69а;
  • ул. Героев Днепра, 52-90А, 39-79;
  • ул. Прохорова, 48-84, 59-89;
  • ул. Псковская, 1-57, 2-58, 18а;
  • ул. Андрея Сахарова, 35-73, 34-74, 60а, 40б, 78а;
  • ул. Эстафетная, 6.

Соборный район:

  • ул. Набережная Победы, 39а, 48, 48б, 48д, 54, 56, 56а, 58, 58А, 58К, 60;
  • ул. Мандрыковская, 90, 127.

Центральный район:

  • ул. Антоновича, 52-62, 61-69;
  • ул. Надежды Алексеенко, 25-27, 22-32;
  • ул. Философская, 46-56, 33-37;
  • пр. Поля, 2б, 8а.

отключение, свет, вода

Новокодакский район:

  • переул. Донбасский, 2-30, 3-7, 9, 11-31;
  • ул. Февральская, 1-49, 2-42, 71-75, 82-96, 44-80, 51-69;
  • ул. Рудная, 19-47, 28-56;
  • ул. Спокойная, 1-59, 2-80/1, 80/2-90;
  • туп. Железнодорожный, 1-25, 2-20;
  • ул. Веселая, 1-19, 2-18;
  • ул. Вильямса, 112-116, 147-159, 118, 161-165, 118А;
  • ул. Девятого Мая, 3-57, 4-46, 50, 1-2;
  • ул. Марка Озерного, 1-35, 2, 2а, 2б, 10-18, 4-8, 18, 36, 37-55;
  • ул. Охотничья, 1-19, 4-16, 12, 18-42, 19а-45;
  • переул. Боткинский, 1-19, 2-10;
  • переул. Февральский, 1-3, 4-30;
  • Чапаевский проезд, 49, 51.
  • Народная Диевка, 36

Отключение света

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Передовая, 427-457;
  • ул. Водопроводная, 46-84, 71-141;
  • ул. Таежная, 1а-21, 2а-24;
  • ул. Арктическая, 50-66, 34б;
  • ул. Отечественная, 13, 13А;
  • ул. Чайковского, 1-102, 2-78;
  • переул. Таганрогский, 21-23;
  • туп. Чайковского, 2-16;
  • ул. Анадырская, 1-39, 2-32, 12б;
  • ул. Алуштинская, 3-19, 4-8,
  • ул. Широкая, 114-116, 130-134, 197-217;
  • ул. Л. Роя, 1-33, 2-20;
  • ул. Башкирская, 1-5;
  • ул. Ветряная, 54-64;
  • ул. Межевая, 2-30;
  • ул. Шефская, 66-138, 121-151;
  • ул. Алуштинская, 1а,б;
  • пер. Снайперский, 1-3, 4-6;
  • пер. Шефский, 2-14, 19-21;
  • ул. Водопроводная, 75, 77, 4б;
  • ул. Лазаревская, 2-16;
  • ул. Таежная, 23-71, 26-76;
  • ул. Житомирская, 183-205, 130-172, 215-263, 174-264г;
  • пер. Черниговский, 8а, 1-25, 2-14.

Чечеловский район:

  • ул. Рабочая, 20, 22, 24а;
  • ул. Богданова, 1, 3, 7.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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