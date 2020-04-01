2 апреля в шестерых районов Днепра останутся без электричества
Как передает Polteka.net, о масштабном отключении сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Причиной стали плановые обслуживанию электрических сетей.
Адреса:
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Зеленский готов максимально ужесточить карантин: уже с 6 апреля украинцев заставят...
Изменение карантина, бесплатная земля для украинцев и разворот в обменниках – главное за ночь
Женька из "Сватов" показала, как выглядела 20 лет назад, вся побитая: "Вообще не узнать!"
Досрочная отмена карантина в Украине: Кабмин назвал главное условие, «если это произойдет...»
Самарский район:
- ул. Кольская;
- ул. Берсеневская;
- ул. Октябрьская;
- ул. Зеленоградская, 85-93;
- ул. Александра Галича;
- ул. Прибрежная;
- ул. Антарктическая, 119-132;
- ул. Дачная, 69-73, 78-86, 69а;
- ул. Героев Днепра, 52-90А, 39-79;
- ул. Прохорова, 48-84, 59-89;
- ул. Псковская, 1-57, 2-58, 18а;
- ул. Андрея Сахарова, 35-73, 34-74, 60а, 40б, 78а;
- ул. Эстафетная, 6.
Соборный район:
- ул. Набережная Победы, 39а, 48, 48б, 48д, 54, 56, 56а, 58, 58А, 58К, 60;
- ул. Мандрыковская, 90, 127.
Центральный район:
- ул. Антоновича, 52-62, 61-69;
- ул. Надежды Алексеенко, 25-27, 22-32;
- ул. Философская, 46-56, 33-37;
- пр. Поля, 2б, 8а.
Новокодакский район:
- переул. Донбасский, 2-30, 3-7, 9, 11-31;
- ул. Февральская, 1-49, 2-42, 71-75, 82-96, 44-80, 51-69;
- ул. Рудная, 19-47, 28-56;
- ул. Спокойная, 1-59, 2-80/1, 80/2-90;
- туп. Железнодорожный, 1-25, 2-20;
- ул. Веселая, 1-19, 2-18;
- ул. Вильямса, 112-116, 147-159, 118, 161-165, 118А;
- ул. Девятого Мая, 3-57, 4-46, 50, 1-2;
- ул. Марка Озерного, 1-35, 2, 2а, 2б, 10-18, 4-8, 18, 36, 37-55;
- ул. Охотничья, 1-19, 4-16, 12, 18-42, 19а-45;
- переул. Боткинский, 1-19, 2-10;
- переул. Февральский, 1-3, 4-30;
- Чапаевский проезд, 49, 51.
- Народная Диевка, 36
Амур-Нижнеднепровский район:
- ул. Передовая, 427-457;
- ул. Водопроводная, 46-84, 71-141;
- ул. Таежная, 1а-21, 2а-24;
- ул. Арктическая, 50-66, 34б;
- ул. Отечественная, 13, 13А;
- ул. Чайковского, 1-102, 2-78;
- переул. Таганрогский, 21-23;
- туп. Чайковского, 2-16;
- ул. Анадырская, 1-39, 2-32, 12б;
- ул. Алуштинская, 3-19, 4-8,
- ул. Широкая, 114-116, 130-134, 197-217;
- ул. Л. Роя, 1-33, 2-20;
- ул. Башкирская, 1-5;
- ул. Ветряная, 54-64;
- ул. Межевая, 2-30;
- ул. Шефская, 66-138, 121-151;
- ул. Алуштинская, 1а,б;
- пер. Снайперский, 1-3, 4-6;
- пер. Шефский, 2-14, 19-21;
- ул. Водопроводная, 75, 77, 4б;
- ул. Лазаревская, 2-16;
- ул. Таежная, 23-71, 26-76;
- ул. Житомирская, 183-205, 130-172, 215-263, 174-264г;
- пер. Черниговский, 8а, 1-25, 2-14.
Чечеловский район:
- ул. Рабочая, 20, 22, 24а;
- ул. Богданова, 1, 3, 7.
Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".
Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".
Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.