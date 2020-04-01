Последние новости

17:18 Почти весь Днепр оставят без электричества во время карантина: детали и адреса

17:17 Военную базу НАТО хотят создать в Мариуполе, первые детали: «в РФ случится разрыв скреп»

17:12 Представники бізнесу запропонували владі нову ефективну модель карантину в Україні: потрібні термінові зміни

17:12 Масштабные пожары охватили Харьковщину, видео последствий доводит до слез: "Что детям говорить?"

16:59 Асмус развалилась в кресле и унизила россиян, Тарзан и Семенович поддержали: «Да пошли они…»

16:57 Лямец раскрыл, чем закончится экономический кризис в Украине: "Возвратится XV век"

16:53 "Это не может так продолжаться": Верещук рассказала, из-за чего Зеленский распустит Верховную Раду

16:51 Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева: "Сбережет его сердце и..."

16:32 Минздрав срочно обратился к украинцам, карантин ужесточают: полный список новых ограничений

16:29 Украинская дзюдоистка Билодид показала видео с горячей тренировки: формы восхищают

16:27 Дерзкая Женька из "Сватов" избавилась от нижнего белья и задрала платье: "Слов нет"

16:23 Брежнева показала, как соблазняет Меладзе дома: "Повезло же мужику"

16:09 Известный экстрасенс предсказал скорую смену власти в Украине: "уже в апреле объявят..."

16:06 Украина дорого заплатила за решения Зеленского и его команды: "Россия стала..."