В Днепре массово составляют протоколы за нарушение карантинных мер

На данный момент известно, что по всей Украине полицейские составили 3120 админпротоколов.

Кроме того, было открыто 33 уголовных производства.

По состоянию на 30 марта, в Днепре уже было составлено 200 протоколов из-за нарушения карантина.

31 из них за нарушение правил соблюдения карантина составили патрульные. Это и нарушение правил перевозки пассажиров, и уличная торговля, и работающие общепиты, которые в карантин должны быть закрыты.

Еще 169 административных материалов составили полицейские Нацполиции Днепра.

Также известно, что пятерым местных жителей, которые нарушили карантин, придется заплатить штраф в размере от 17 тысяч гривен.



Ранее мы сообщали, что в Днепре полицейские начали ходить по домам с проверкой соблюдений условий самоизоляции.

Правоохранители совместно с санитарными врачами провели 1 апреля в Соборном районе в Днепре и проверили тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы.

«Правоохранители провели разъяснительную работу с прибывшими и предупредили их о необходимости со всей ответственностью отнестись к карантинным мероприятиям. Ведь именно сейчас всем нам важно соблюдать правила поведения, которые могут сохранить жизнь и здоровье людей», — рассказали подробности в пресс-службе Нацполиции.

Также мы сообщали, что киевская полиция составила более 60 административных протоколов за нарушение режима обсервации.

Известно, что уже оштрафованы пять жителей столицы на кругленькую сумму: 17 тысяч гривен.

Напомним, что украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

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