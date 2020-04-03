В парке Днепра начинают просыпаться змеи

Как передает Politeka.net, соответственные фото опубликовал очевидец в соцсетях.

"Змейка в парке", - подписал он свой пост.

На кадрах видно, что уж решил погреться на солнце, но многие пользователи сети признали в нем опасную змею - ядовитого полоза.

Пользователи сети связали такую резкую активность рептилий с отсутствием людей на улице.

"Под ступенями их там сотни", "Люди ушли змеи пошли", "Похоже на ядовитую, так что аккуратно!!!!", "Людей нет, живность вышла погулять!)", "Сезон открылся, проснулись, в этом году будет их очень много, у людей карантин, травить не кому, боятся им не чего, будьте аккуратны у кого свои дома, дачи, огороды", "Ещё пару месяцев карантина: По парку будут ходить олени, дикие кабаны, лось...", "ещё один, нет тут гадюк,это Natrix tessellata, уж водяной. Их тысячи тут лазит", - писали под постом.





Ранее мы сообщали, что области удалось запечатлеть каспийских полозов. Они известны не только своими внушительными размерами, но и необычайно агрессивным нравом, способен напасть на человека и укусить до крови, однако большего вреда нанести не способен.

Не удивительно, что все твари начали выползать из своих убежищ, чтобы погреться на солнышке.



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